Compagnoni: «Inter, sfida al Venezia complicata. Squadra stanca»

Maurizio Compagnoni, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter, impegnata domani sera sul campo del Venezia

ROTAZIONI – Maurizio Compagnoni valuta positivamente il possibile turnover di Inzaghi in vista di Venezia-Inter: «Turnover dell’Inter in vista della gara col Venezia? I nerazzurri stanno giocando partite molto dure ma soprattutto impegnative dal punto di vista mentale. Contro il Napoli la sfida era decisiva per tornare in corsa per lo scudetto. Contro lo Shakhtar Donetsk era decisiva per l’approdo agli ottavi di Champions League. Perciò, oltre che fisicamente, i nerazzurri sono una squadra che hanno speso tanto mentalmente. La sfida contro il Venezia è più complicata di quello che si può pensare».