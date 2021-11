Venezia-Inter, Inzaghi vara il turnover. Correa-Dzeko in avanti – Sky

Venezia-Inter andrà in scena domani sera alle 20:45. Per la sfida contro i lagunari, Simone Inzaghi, valuta un possibile turnover. Le ultime da Andrea Paventi su Sky Sport

SCELTE – Venezia-Inter è in programma domani sera alle 20:45. Andrea Paventi fornisce gli ultimi aggiornamenti sulle possibili scelte di Simone Inzaghi: «Venezia-Inter? Dumfries dal 1′ è una delle idee di Simone Inzaghi a giudicare dal lavoro di oggi, ma rimangono dei dubbi. Possibile turno di riposo per Perisic, con Dimarco che partirebbe dal 1′. In mezzo potrebbe riposare uno tra Brozovic e Barella ed in attacco Correa favorito su Lautaro Martinez per far coppia con Edin Dzeko»