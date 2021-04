Colonnese: «Tra Napoli e Inter grande partita. Nerazzurri i migliori in Italia»

Francesco Colonnese – ex sia dell’Inter che del Napoli – ha parlato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” della sfida di domenica sera tra le due squadre.

SFIDA AVVINCENTE – Queste le parole di Francesco Colonnese sulla sfida di domenica sera: «Quella tra Inter e Napoli sarà una grande partita. I nerazzurri sono la squadra migliore in Italia, gli azzurri hanno tutto per dimostrare di essere all’altezza. L’unica squadra quest’anno a essere riuscita a mettere sotto l’Inter è stato proprio il Napoli all’andata. Sarà una partita sicuramente importante per i partenopei, un po’ meno per i nerazzurri».