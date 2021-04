Liverani: «Distacco Inter? Milan più gare e più problemi con il Covid»

Fabio Liverani – ex giocatore e attuale allenatore, esonerato in questa stagione dal Parma – ha parlato ai microfoni di “TMW Radio”, dove ha sottolineato i motivi principali della fuga dell’Inter in classifica con un distacco di +11 dal Milan.

LOTTA SCUDETTO – Fabio Liverani ha spiegato in questo modo i motivi del grande distacco dell’Inter rispetto alle inseguitrici per la lotta Scudetto: «Fino a quando l’Inter non è stata eliminata in Champions League, erano tutte lì. La possibilità poi di lavorare con una sola partita a settimana ha permesso a Conte di trasmettere alla squadra tutta la sua grandissima forza. Da quel momento in poi le hanno vinte quasi tutte. Il Milan ha giocato più gare e ha avuto più problemi con il Covid, così come il Napoli che non ha nulla da invidiare ai nerazzurri con tutti i giocatori a disposizione. La Juventus è stata la squadra che ha permesso un distacco così ampio».