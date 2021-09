Colonnese: «De Vrij e Bastoni difendono bene. Dumfries deve migliorare»

Francesco Colonnese, ex giocatore Inter, ha parlato in collegamento su Sky Sport 24 di Dumfries, de Vrij e Bastoni dell’Inter. Tutti e tre saranno presenti in Fiorentina-Inter

DIETRO− Il commento di Colonnese su difensori Inter: «Il calcio vero era quello che giocavamo noi vent’anni fa. Le squadre forti sono quelle che difendono molto bene la porta. Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni sono quelli, quest’ultimo è migliorato tantissimo. Secondo me, Denzel Dumfries dovrà migliorare in fase difensiva. Questa sera sarà partita dura e complicata perché ci sarà contro un giocatore forte come Nico Gonzalez. Contro il Real Madrid ha faticato un po’. Io penso che Dumfries sia un ottimo giocatore ma deve crescere difensivamente».