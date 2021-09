Dumfries con Perisic è una novità assoluta: i dati dell’Inter di Inzaghi sulle fasce

Dumfries è uno dei calciatori più attesi di questo turno infrasettimanale, soprattutto perché l’Inter cerca conferme in una trasferta complicata. L’esterno destro olandese per la prima volta in stagione farà coppia con Perisic sulle fasce? Di seguito una curiosità sulle scelte di Inzaghi in questo avvio stagionale

NUOVA COPPIA – L’ottima prestazione di Inter-Bologna vale la conferma a Denzel Dumfries, che stasera è il favorito sulla fascia destra. Ma per Fiorentina-Inter (vedi probabili formazioni) è prevista una novità nella coppia laterale nerazzurra. Dumfries a destra ha giocato una partita da titolare contro il Bologna (90′ più recupero) con Federico Dimarco a sinistra. Prima Simone Inzaghi ha schierato la stessa coppia contro il Real Madrid (35′ più recupero) ma dalla panchina. Contro la Sampdoria (22′ più recupero), invece, nel finale a sinistra c’era Matteo Darmian, con Dimarco e Perisic entrambi sostituiti. Stessa coppia contro il Genoa (6′ più recupero) a partita ormai finita.

DATI STAGIONALI – Andando a ritroso, la situazione sulle fasce è chiara. E le scelte di Simone Inzaghi, improntate sulla ricerca dell’equilibrio, fin troppo scontate. Dumfries non ha mai fatto coppia con Perisic, né dal 1′ né dalla panchina. Tradotto: Dumfries finora ha fatto coppia per 125′ più recupero con Dimarco e per 28′ più recupero con Darmian. Sono 0, invece, i minuti giocati contemporaneamente con Perisic. Contro la Fiorentina può avvenire l’atteso debutto della nuova coppia laterale dell’Inter di Inzaghi. Dal binomio Dumfries-Perisic può uscire il vero punto di forza dell’Inter di Inzaghi dopo un’estate di test obbligati. Riusciranno insieme a tenere alto il livello atteso oppure la coppia è ancora un azzardo a livello tattico? Dumfries a destra, così come Perisic a sinistra, è chiamato a fare la differenza curando entrambe le fasi di gioco. E può riuscirci.