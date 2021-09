Di Marzio: «Inter più solida, quadrata e con più esperienza del Milan»

Gianni Di Marzio, allenatore di calcio, è intervenuto in collegamento su TMW Radio sostenendo che l’Inter dà più garanzie per arrivare fino in fondo rispetto al Milan di Stefano Pioli

GARANZIE − Questo il pensiero di Di Marzio sulle due milanesi: «Tra le due milanesi reputo più solida, più quadrata e con più esperienza l’Inter. Dà diverse garanzie per arrivare fino in fondo». Inter e Milan sono, al momento, appaiate in classifica a quota 10 punti. I nerazzurri, nell’ultimo turno di campionato, hanno stravinto contro il Bologna per 6-1; mentre la squadra di Pioli ha ottenuto un ottimo pareggio in casa della Juventus per 1-1. In questa giornata, i nerazzurri saranno impegnati fuori casa a Firenze contro la Fiorentina; impegno casalingo invece per il Milan contro il Venezia.