Collovati: «Inter può dire la sua in Champions League con un’altra italiana»

L’Inter è l’ultima squadra, insieme alla Sampdoria, a scendere in campo per la ventiduesima giornata di Serie A nel match in programma domani (lunedì) alle ore 20.45 al Ferraris (vedi ultime). Collovati, intervenuto a Radio 1 Sport, parla della situazione in classifica e della Champions League in arrivo

EUROPA – L’Inter scende in campo lunedì al Ferraris contro la Sampdoria nel match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Secondo Fulvio Collovati, i nerazzurri sono gli unici che possono competere con il Napoli: «In attesa dell’Inter, che è l’unica squadra che può competere con il Napoli anche se idealmente gli azzurri potrebbero andare a +16 stasera, c’è poco da dire: il campionato è nelle mani del Napoli. A questo punto diventa interessante la Champions League e capire come si comporteranno le squadre italiane. In Champions League, complici i problemi di molte big europee, Napoli e Inter, soprattutto, possono dire la loro».