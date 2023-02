Sampdoria-Inter, Inzaghi col doppio-play! Ballottaggi sulle fasce – Sky

L’Inter ha terminato il suo allenamento odierno ad Appiano Gentile. Andrea Paventi, intervenuto in collegamento su Sky Sport, parla delle possibili scelte di Inzaghi verso la sfida contro la Sampdoria

ROTAZIONI – L’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo domani sera contro la Sampdoria. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico: «Brozovic e Lukaku domani partiranno dall’inizio. Inzaghi farà riposare per Mkhitaryan, che nel 2023 riposerà sempre. Si vedrà il doppio regista, con Calhanoglu. Davanti si riforma la Lu-La. Potrebbe esserci un cambiamento sugli esterni, vedremo se verranno confermati Darmian e Dimarco o se ci sarà una chance per Dumfries e Gosens».