Cobolli Gigli: «La Juventus doveva prendere Perisic! Ha dato tante fregature»

Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha un rammarico per i bianconeri: non aver preso Perisic in estate quando il croato ha lasciato l’Inter. Ne ha parlato in collegamento con la trasmissione Calcio Totale Estate, su Rai 2.

UN PECCATO – Giovanni Cobolli Gigli avrebbe voluto un ex Inter in maglia bianconera: «A me è spiaciuto moltissimo che Ivan Perisic sia andato via dall’Italia. Mi sarebbe piaciuto vederlo alla Juventus: ricordo tutte le fregature che ha dato Perisic alla Juventus correndo a sinistra. Era un giocatore che andava preso, non costava neanche tanto. L’ha trattato e lo doveva prendere, perché secondo me è davvero un grosso giocatore».