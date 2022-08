Ventola: «Inzaghi, altre soluzioni! L’Inter non può essere sempre lineare»

Ventola contesta il fatto che Inzaghi, troppo spesso, faccia dei cambi lineari e non cerchi mai un piano B. L’ex attaccante, nel corso della Bobo TV, chiede all’Inter di trovare qualcosa di nuovo.

CAMBIARE QUALCOSA! – Nicola Ventola fa una richiesta a Simone Inzaghi: «Secondo me deve cambiare e trovare altre soluzioni. Sono tanti anni che è all’Inter e alla Lazio con questa maniera, ma non puoi essere lineare e cambiare sempre gli stessi. Devi cambiare modulo: ci sono allenatori che, anche se sei l’Inter e hai grandi giocatori, impongono. È troppo importante, secondo me Inzaghi deve cambiare qualcosa. L’idea del 3-5-2 va bene, ma devi essere più duttile e schematico, anche con dei cambi non lineari. Alessandro Bastoni? Io stravedo per lui».