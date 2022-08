Pedullà: «Lukaku in genere ora fuori forma. Adesso Dzeko in altra maniera»

La notizia del giorno è che gli esami hanno evidenziato un infortunio più serio del previsto per Lukaku (vedi articolo). Pedullà, nel suo spazio su Sportitalia, sostiene che adesso per l’Inter sarà necessario inserire Dzeko diversamente.

STOP PESANTE – Alfredo Pedullà valuta gli sviluppi dell’assenza per l’Inter: «Romelu Lukaku sta fuori ed è uno che in genere fatica a entrare in forma in questo periodo. Lasciamo stare il gol che ha fatto dopo un minuto, in genere non è al meglio. Nelle rotazioni Edin Dzeko serviva in un determinato modo, adesso lo deve impiegare in un’altra maniera. Sono cose che lasciano il segno, fanno la differenza».