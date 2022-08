Milan, ufficiale un nuovo acquisto. Debutto contro l’Inter nel derby?

Il Milan, a differenza dell’Inter che ha messo in standby Acerbi (vedi articolo), il suo acquisto l’ha già fatto nella giornata di oggi. Possibile che possa debuttare nel derby di sabato.

L’ANNUNCIO – Il Milan ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del difensore Malick Thiaw, proveniente dallo Schalke 04. Per il tedesco classe 2001 contratto fino al 30 giugno 2027. Ha giocato sabato nella sconfitta per 1-6 contro l’Union Berlino in Bundesliga, quindi è già in forma partita. Tuttavia, visti i tempi tecnici del trasferimento, non è stato possibile inserirlo fra i convocati per la partita di domani (ore 18.30) in casa del Sassuolo. Thiaw potrebbe quindi esordire nel derby Milan-Inter, sabato alle 18.