Acerbi a Milano! Promesso all’Inter ma Zhang si oppone: la spiegazione – Sky

Acerbi è già a Milano, ma lo stop improvviso di oggi del presidente Zhang per ora lo tiene in standby per l’Inter. A poco meno di tre giorni dalla fine della sessione di trattative Di Marzio, durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, fa il punto.

CHIUDERE IN TEMPI BREVI – Gianluca Di Marzio spiega cosa sta succedendo all’Inter: «Il presidente Steven Zhang ha deciso di non dare più il via libera a una trattativa che i suoi dirigenti avevano già concluso con la Lazio e lo stesso Francesco Acerbi. Lui è a Milano da qualche giorno, aspetta le visite mediche. Zhang oggi ha detto che l’operazione non la autorizza più. Il motivo? Evidentemente non vuole aumentare il monte ingaggi di una squadra che, secondo Zhang, avrebbe dovuto fare delle cessioni che non sono state fatte. A oggi, a questa sera, ha bloccato la firma di un giocatore che si sentiva già dell’Inter ed era stato promesso a Simone Inzaghi. Situazione un po’ particolare: Inzaghi, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sperano di far cambiare idea a Zhang, che per ora ha detto no. Vedremo in questi giorni se cambierà».