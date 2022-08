Champions League, stasera l’Inter conosce le 22 avversarie: partite e diretta TV

Saranno ventidue le squadre che l’Inter potrà incrociare nel sorteggio della fase a gironi di Champions League, domani alle 18 a Istanbul (vedi articolo). Stasera si completa il quadro con gli ultimi tre spareggi, che daranno gli ultimi posti in quarta fascia.

CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO SPAREGGI

PERCORSO CAMPIONI

Dinamo Zagabria-Bodo/Glimt (andata 0-1) mercoledì 24 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 252, streaming Mediaset Infinity

Trabzonspor-Copenaghen (andata 1-2) mercoledì 24 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity

Stella Rossa-Maccabi Haifa 2-2 (andata 2-3) 27′ Pesic, 43′ Ivanic, 45′ +5 Sundgren (M), 90′ aut. Pavkov (M)

Viktoria Plzen-Qarabag 2-1 (andata 0-0) 38′ Ozobic (Q), 58′ Kopic, 73′ Kliment

PERCORSO PIAZZATE

PSV Eindhoven-Rangers (andata 2-2) mercoledì 24 agosto ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video

Benfica-Dinamo Kiev 3-0 (andata 2-0) 27′ Otamendi, 40′ Rafa Silva, 42′ David Neres

In grassetto le squadre qualificate.

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Diretta Gol sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251, così come su Mediaset Infinity.