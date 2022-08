Skriniar fuori dal mercato (per ora): rinnovo obbligatorio con l’Inter – CdS

Milan Skriniar è stato tolto dal mercato, ma come giustamente fa notare l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ora l’Inter dovrà cercare l’intesa per il rinnovo di contratto considerando l’offerta fatta dal PSG.

NODO INGAGGIO – La situazione legata a Milan Skriniar è finita nel migliore dei modi, cioè con il difensore slovacco che è rimasto all’Inter per la gioia di tutti i tifosi, ma anche sua e di Simone Inzaghi. C’è però un aspetto da non sottovalutare, cioè la situazione rinnovo. Con un contratto in scadenza nel 2023, l’Inter dovrà obbligatoriamente trovare un accordo con il giocatore riguardo quello che sarà il nuovo l’ingaggio. Skriniar oggi guadagna 3,8 milioni a stagione, mentre il PSG gliene avrebbe garantito poco più di 9 compreso di bonus. Lui non ha mai spinto per una cessione, sia chiaro, all’Inter si sente bene e soprattutto apprezzato, ma con il rinnovo spera di raggiungere Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, che guadagnano rispettivamente 6,2 e 6,5 milioni a stagione.

FUORI DAL MERCATO – Resta anche la necessità, per l’Inter, di realizzare un attivo sul mercato di 60 milioni entro il 30 giugno 2023. Milan Skriniar è stato tolto dal mercato, per questa sessione di mercato. Nessuno può sapere quello che succederà dopo, di sicuro con le cessioni di Andrea Pinamonti e di Cesare Casadei, i dirigenti sono arrivati a quota 35 milioni (+5). Significa che nei prossimi mesi qualcosa andrà fatto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno