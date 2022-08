Acerbi disposto a tutto per l’Inter! Dopo ieri parti più vicine, Marotta riflette – CdS

Acerbi vuole solo vestire la maglia dell’Inter ed è pronto a rinunciare a tutto. Dopo ieri parti più vicine, ma come sottolineato dal Corriere dello Sport, Beppe Marotta riflette anche su altre piste.

INCONTRO POSITIVO – L’incontro tra Federico Pastorello agente di Francesco Acerbi e l’Inter è stato sicuramente positivo, nel senso che è servito ad avvicinare ulteriormente le parti. Il difensore vestirebbe la maglia dell’Inter già oggi, tutta via la dirigenza nerazzurra con ancora del tempo a disposizione, ragiona sul possibile colpo in difesa. Dal canto suo, Acerbi, pur di tornare ad allenarsi con Simone Inzaghi, è disposto a fare non uno bensì due sacrifici: la Lazio deve pagare le mensilità di luglio e agosto al calciatore che aveva già dato disponibilità a rinunciarne una. La seconda, nei piani di Claudio Lotito, avrebbe dovuto accollarsela l’Inter, pagando circa 500 mila euro per il prestito. Marotta e Ausilio, però, da questo punto di vista sono stati molto fermi: il prestito deve essere gratuito. Così sarà il difensore, nel caso, a fare un ulteriore sacrificio, lasciando per strada anche la seconda mensilità. Vuole l’Inter a tutti i costi e questo gesto, che gli costerebbe più di 400 mila euro netti, sarebbe un modo per dimostrarlo in maniera concreta. Nei prossimi giorni l’Inter proverà a tutti i costi a convincere Chelsea e Borussia Dortmund per Trevoh Chalobah e Manuel Akanji. La situazione legata al centrale difensivo potrebbe sbloccarsi la prossima settimana.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno e Fabrizio Patania