Inter, ultimi colpi in uscita: futuro già scritto per due giovani – TS

Non solo mercato in entrata, l’Inter in questi ultimi giorni si concentrerà anche al mercato in uscita. Secondo Tuttosport, futuro già scritto per due giovani nerazzurri.

IN USCITA – Gli ultimi giorni di mercato serviranno all’Inter non solo per accontentare Simone Inzaghi con l’acquisto di un centrale difensivo, ma anche per piazzare gli ultimi colpi in uscita. Rimangono da cedere Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo. Il francese, dopo aver rifiutato la Cremonese, tornerà a giocare in prestito in Francia dopo l’esperienza al Brest. Per Salcedo, invece, c’è la fila: Standard Liegi, Udinese, Verona e Bari quelle emerse solo nell’ultima settimana.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini