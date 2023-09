Cesari: «Gol Dimarco? Prima non c’è nulla! Poi un’incongruenza»

Cesari ha fatto la moviola sull’eurogol di Federico Dimarco in Empoli-Inter. L’ex arbitro discute sul prima e dopo del gol dello 0-1. Le sue parole a Pressing

MOVIOLA − Graziano Cesari discute sul gol di Dimarco in Empoli-Inter: «Prima del gol di Dimarco, c’è un contatto tra Bastoni e Cambiaghi. Sulle spinte il Var non interviene, ma decide l’arbitro di campo, che la reputa ignota. Passano due minuti e c’è il gol di Dimarco. Decisione giusta di Marcenaro, anzi allarga la gamba Cambiaghi. Sul gol? Berisha si sposta sulla destra perché ha la visuale coperta, forse un giocatore dell’Inter gliela impedisce. Bastoni ed Ebuehi, chissà chi è più avanti e chi dietro, la figura bianca di Bastoni presume il piede di Ebuehi. Perché non è uscita l’immagine neanche nel dopo partita? Incongruenza rispetto a otto giorni fa in Juventus-Lazio. Secondo me si dà per scontato, che non sia fuorigioco. Sbagliato».