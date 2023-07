Ceccarini: «Lautaro Martinez, cifre pazzesche ma no. Bonucci-Inter nulla»

È di ieri la voce dall’Argentina di una folle offerta a Lautaro Martinez dall’Arabia Saudita. Ceccarini, in collegamento su Radio Sportiva, esclude che possa lasciare l’Inter così come che possa arrivare Bonucci.

DOPPIO NO – Niccolò Ceccarini non crede ad alcune voci di mercato: «Io sul discorso difensivo della Juventus che possa uscire Leonardo Bonucci non ho dubbi. Sull’Inter ha preso Yann Bisseck, con l’arrivo di Juan Guillermo Cuadrado a destra sfuma la possibilità di spostare Matteo Darmian a destra. Bonucci all’Inter io in questo momento non ho mezzo riscontro. Lautaro Martinez? Io sinceramente che possano offrire sessanta milioni di euro dall’Arabia Saudita non lo metto in dubbio, perché si viaggia su cifre pazzesche. Ma non mi risulta questa cosa».