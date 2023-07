Inter-Pergolettese, pagelle: Lautaro Martinez e Mkhitaryan da 8!

L’Inter vince con il risultato di 10-0 la seconda amichevole contro la Pergolettese (vedi report). Migliori in campo Lautaro Martinez e Henrikh Mkhitaryan, entrati nel secondo tempo.

FILIP STANKOVIC 6 – Non arrivano tiri dalle sue parti, ma è già la seconda partita per lui da titolare. Può veramente essere il futuro secondo portiere dell’Inter? Inzaghi per ora gli dà fiducia.

dal 46′ IONUT RADU 6 – Vita facile anche per l’ex Cremonese e Auxerre, che bagna il suo esordio con un clean sheet.

dal 68′ RAFFAELE DI GENNARO 6.5 – La parata sul tiro da centrocampo vale il ruolo di migliore tra i portieri. Ottimo riflesso.

Inter-Pergolettese, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6.5 – La prestazione convince e non poco. In fase di pressing sempre all’attacco, non si risparmia mai. Deve migliorare nelle situazioni di marcatura, ma c’è sicuramente tempo.

dal 46′ MATTEO DARMIAN 6 – Giornata più che tranquilla per il difensore, che entra nel ruolo dell’ultima parte di stagione. Inzaghi manda segnali sul futuro di Darmian, da esterno mai più?

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Nessun pericolo, tanto ordine e palla tra i piedi in continuazione per gestire il possesso palla.

– dal 46′ FRANCESCO ACERBI 6.5 – Passano le stagioni, ma l’italiano rimane una certezza. Subisce il primo rigore poi siglato da Lautaro Martinez con un inserimento impeccabile, poi cerca anche la via dell’assist con il suo sinistro delicato.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Il gol di testa al primo tempo dà il via alla goleada nerazzurra, ottima prestazione al ritorno in campo dopo le vacanze.

– dal 46′ GIACOMO STABILE 6.5 – Non è affatto negativa la prestazione del giovane difensore della Primavera. Intraprendenza, coraggio, buon sinistro e in impostazione ordinato.

– dal 77′ ALEKSANDAR STANKOVIC S.V.

Inter-Pergolettese, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – Coraggioso e potente, il nuovo Dumfries si presenta così contro la Pergolettese. Un gol di pura voglia con un inserimento sul secondo palo.

dal 46′ JUAN CUADRADO 6 – Si allena da poco con i compagni, si vede e non trova la via giusta per colpire la Pergolettese. Rimandato al prossimo appello.

DAL 77′ VALENTINO LAZARO S.V.

STEFANO SENSI 6 – Dura 35 minuti il suo match, poi esce per Fabbian. Gli scambi sullo stretto e la velocità di gambe ci sono ancora, aspettiamo per giudicarlo.

dal 37′ GIOVANNI FABBIAN S.V.

dal 46′ KRISTJAN ASLLANI 6 – Per lui un nuovo inizio, l’obiettivo è giocare di più e cancellare le panchine della scorsa stagione. La via presa oggi è quella giusta.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Assist, gol dai 30 metri e Brozovic dimenticato. Da regista il turco comanda in maniera netta il campo.

dal 46′ HENRIKH MKHITARYAN 8 – Il migliore in campo nel secondo tempo, un autentico punto di equilibrio nei piani di Inzaghi. Si inserisce, segna anche, gioca in interdizione e non molla mai neanche il 21 luglio.

NICOLÒ BARELLA 6 – Esordio stagionale dopo il ritorno ad Appiano Gentile, buona risposta da parte del sardo.

dal 46′ DAVIDE FRATTESI 6 – Esordio non ufficiale con la maglia dell’Inter, prende il posto di Barella e inizia il suo percorso. Potrà giocare anche al fianco del sardo? Inzaghi ci darà le risposte prossimamente.

ROBIN GOSENS 6.5 – Poche azioni offensive dalla sua parte, ma il cross per Dumfries è teso, perfetto e preciso sulla testa dell’olandese.

dal 46′ FEDERICO DIMARCO 6.5 – Un cross preciso e rasoterra di sinistro per Lautaro Martinez vale uno dei tanti gol dell’argentino. Dal suo sinistro nasce anche l’ultimo calcio di rigore della giornata.

Inter-Pergolettese, pagelle – ATTACCO

JOAQUIN CORREA 6 – Il primo gol che apre le marcature di testa su calcio d’angolo, poco altro per il tucu ha ha bisogno di tanto di più per convincere Inzaghi.

dal 46′ LAUTARO MARTINEZ 8 – L’argentino è stato chiaro, in attacco la punta di diamante c’è già ed è lui! 4 gol in un tempo, due calci di rigore segnati, maniera migliore per tornare non c’era.

MARCUS THURAM 6 – La sufficienza è solamente per la fiducia nel calciatore. Un po’ goffo, macchinoso e il suo motore risulta ingolfato. La preparazione è agli inizi, ci vuole pazienza per averlo al 100%.

dal 46′ SEBASTIANO ESPOSITO 7 – Molto sfortunato, sfiora il gol di sinistro su assist di Mkhitaryan ma continua a dare buone sensazioni dopo la rete col Lugano. Di testa arriva alla rete su calcio d’angolo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Semplice fase di rodaggio, tutti i giocatori sono entrati in campo e hanno avuto il loro spazio. Due segnali importanti dal tecnico: Darmian in difesa e Frattesi al posto di Barella. Ci si chiede se il primo possa tornare esterno con Juan Cuadrado e Denzel Dumfries e se il secondo possa giocare in compagnia del sardo. Le risposte le daranno le prossime partite, ma già da oggi iniziano le domande sulla formazione titolare di fine agosto col Monza in campionato.