Cassano: «L’Inter è la più forte, meriti Inzaghi! Se la gioca con una»

Cassano ribalta la sua idea dopo tanto tempo: Inzaghi non è più da esonerare, ma ha fatto vedere di poter cambiare tanto nell’Inter. A seguito del derby dà i nerazzurri favoriti per vincere la Serie A, assieme a un’altra squadra.

IL MEGLIO – Antonio Cassano comincia l’analisi sul derby Inter-Milan alla Bobo TV partendo dal “terzo uomo”: «Voglio fare i complimenti a Simone Sozza, arbitro del derby, che ha fatto una partita pazzesca. Ovviamente voglio partire dall’Inter, che l’ha vinta nella sua qualità dei giocatori. Fra le due squadre è molto più forte e molto più consapevole, e devo dire la sincera verità. Ho detto tante volte che Simone Inzaghi non doveva rimanere l’allenatore dell’Inter, ma ho visto una squadra efficace, che non subisce tanto. In una partita ne fa dieci: riescono a gestire il ritmo. Qua va dato merito all’allenatore».

IL PEGGIO – Cassano si sposta sulla squadra di Stefano Pioli: «Il Milan fa fatica a giocare contro una squadra come l’Inter perché, sugli esterni bassi, deve uscire con Theo Hernandez o Davide Calabria e rischiare l’uno a uno. Marcus Thuram ha asfaltato Malick Thiaw, con Lautaro Martinez che andava a raccordare. L’Inter è la più forte in Italia, se la giocherà con la Juventus in campionato però è la più pronta. Gioca bene, se arriva seconda ha fallito: deve vincere il campionato, io penso che quest’anno non abbia alternative. È la più forte, gioca meglio e ha due squadre. Mi piace dal portiere, io preferisco Yann Sommer ad André Onana perché è più serio».