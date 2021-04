Cassano: «Fuori Inter, Juventus e Milan dal campionato di Serie A!»

Cassano nel corso della classica diretta su Twitch attraverso il canale di “BoboTV”, ha parlato ovviamente ella SuperLega e della partita dell’Inter disputata contro il Napoli.

SUPERLEGA – Cassano critica pesantemente la SuperLega e la scelta di Inter, Juventus e Milan: «Io chiederei alla mia Federazione di buttare fuori Inter, Juventus e Milan se hanno deciso di partecipare alla SuperLega! Fanno un campionato tra di loro. I giocatori loro non vanno in Nazionale e si fanno il campionato tra di loro e non rompono i coglioni a noi! Queste potenze del calcio devono capire che non comandano il calcio e mai lo faranno. Consiglio a Gravina di buttarli fuori dal campionato italiano».

NAPOLI-INTER – Cassano conclude dicendo la sua in merito a Napoli-Inter: «Il primo tempo è stato giocato meglio dal Napoli, ma senza troppe occasioni. Con il coraggio ha fatto qualcosa in più perché è andato a pressare alto. Appena hanno fatto gol e sono chiusi dietro. L’Inter ha trovato il pareggio e ha avuto un po’ più di coraggio nel secondo ma solo per demerito del Napoli! Una partita con bassi ritmi».