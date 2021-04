Eriksen ha aggiunto un tassello al suo gioco: adesso è pericoloso al tiro

Christian Eriksen sta crescendo. Contro Cagliari e Napoli il danese ha aggiunto un tassello al suo gioco in maglia Inter.

EVOLUZIONE – Eriksen è sempre più a suo agio nel calcio di Conte. E di conseguenza il suo gioco cresce. Ci ha messo tempo ad adattarsi, ma ora i tasselli vengono aggiunti. In modo costante. Una critica mossa al danese nell’ultimo periodo è che sì aiuta il gioco, sì è inserito tatticamente, sì si muove bene, ma mancano le giocate decisive. Manca incisività. Nelle ultime due partite il numero 24 ha fatto un passo in avanti proprio in questo.

FINALMENTE I TIRI – Contro Cagliari e Napoli Eriksen è stato il miglior giocatore per tiri tentati. Non dell’Inter, di tutte e due le squadre. Non conclusioni velleitarie, ma ponderate, ben inserite nel gioco di squadra. A furia di provare è stato pure decisivo, trovando la sua prima rete stagionale in campionato proprio contro gli azzurri. I tiri da fuori sono una dote del danese da sempre. Ora ha trovato il modo di mostrarli anche in maglia Inter.