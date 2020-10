Caso Juventus-Napoli, nota del Cts: “Ecco di chi sono le responsabilità”

Allianz Stadium Juventus

Il caso relativo a Juventus-Napoli resta ancora vivo, dopo la mancata partenza dei partenopei per Torino. Il Cts ha rilasciato una nota per specificare le responsabilità in caso di contagio per i calciatori. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti

RESPONSABILITA’ CHIARE – Ecco la nota del Comitato tecnico-scientifico che interessa Juventus-Napoli: “Il Cts, a proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus SARS-CoV-2, richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilità dell’Autorità Sanitaria Locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori”.