UFFICIALE – Juventus-Napoli partita non valida: notifica trasmessa

Juventus-Napoli partita non valida. Doveri ha trasmesso il messaggio alle 21:30 esatte, dopo la mancata presenza dei partenopei a Torino e successivamente alla comunicazione dell’Asl locale. Proseguono intanto le polemiche delle ultime ore (vedi le parole di Agnelli)

ATTO UFFICIALE – Juventus e Napoli avrebbero dovuto sfidarsi questa sera a Torino. I partenopei, però, a seguito dei contagi riscontrati nel gruppo squadra e alla comunicazione con l’Asl locale non sono partiti per onorare la trasferta. La Juventus si è presentata formalmente sul campo. Ora è ufficialmente annullata la partita di questa sera per mancata presenza di una delle due squadre. L’arbitro Doveri ha notificato il match alle 21:30.