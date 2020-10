Piccinini: “Lazio-Inter? Un rebus. Gran primo tempo, poi andava chiusa”

Sandro Piccinini

Sandro Piccinini ha commentato Lazio-Inter di oggi, sottolineando i meriti dei biancocelesti, ma anche le qualità dei nerazzurri. Il giornalista elogia il primo tempo della squadra di Conte, ma anche la rimonta dei padroni di casa. Di seguito le sue dichiarazioni a “Sky Calcio Show”

REBUS NERAZZURRO – Piccinini fa il punto su Lazio-Inter: «L’Inter oggi è stata un rebus. Ha dominato la partita e poteva chiuderla, la Lazio ha perso anche dei giocatori. Sembrava una partita chiusa: ha fatto un primo tempo eccezionale. Merito ai biancocelesti: è rimasta in partita mentalmente. Il gol di Lautaro Martinez è stato molto bello, con Perisic protagonista in fase offensiva, poi male in fase difensiva. L’Inter non è uscita dalla partita, ma si è fatta un po’ sovrastare. E’ andata anche in difficoltà con l’uomo in più. Una squadra più spietata avrebbe chiuso la partita».