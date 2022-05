Carnevali: «Scudetto Milan, Coppa Italia Juventus! L’Inter e i miei calciatori…»

Carnevali stavolta non si limita a parlare di calciomercato. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo, intervistato da Sky Sport, dice la sua sugli obiettivi stagionali che vedono ancora protagonista l’Inter. E in entrambi i casi viene considerata sfavorita

MERCATO NEROVERDE – Solita domanda di mercato per Giovanni Carnevali, che come al solito non si espone sulle stelle del suo Sassuolo in uscita: «Per il momento non li ho ancora ceduti. Anzi, spero di tenermeli stretti! Adesso è tutto prematuro. Non si sa nulla, vedremo un po’. Confido nel poterli trattenere ancora un anno da noi, se possibile. Il mercato italiano oggi è difficile, non ci sono molte possibilità. Per questo penso che le piste straniere, soprattutto quella della Premier League, sono più fattibili. Oltre a loro (Domenico Berardi, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, ndr), ho ricevuto richieste anche per altri giocatori. Ad esempio Davide Frattesi e Hamed Traoré. Le decisioni dovremo prenderle insieme ai calciatori, che sono di nostra proprietà. Le valutazioni le faremo quando arriveranno le proposte che ci aspettiamo. Non possiamo privarci di tanti giocatori e non dobbiamo nemmeno preoccuparci. Se sono opportunità, le prenderemo in considerazione». Questa la chiosa di Carnevali sul tema calciomercato.

Inter dietro a Milan e Juventus per Carnevali

SCUDETTO ROSSONERO – A Carnevali viene chiesto chi vince lo Scudetto in Serie A: «Bella domanda. Noi giochiamo l’ultima contro il Milan. Per cui mi trovo in mezzo agli interisti che mi dicono “mi raccomando”. E ai milanisti che mi dicono “mi raccomando” (ride, ndr). Da come si stanno evolvendo le ultime giornate, dico che il Milan è favorito. Sta dimostrando di essere un’ottima squadra e ha qualche chance in più. E l’Inter giocherà a Cagliari, dove non sarà una partita facile. Non so cosa succederà, però vedo più favorito il Milan…». Carnevali sembra non credere al bis tricolore nerazzurro.

COPPA BIANCONERA – Infine, Carnevali si espone anche sulla Finale di Coppa Italia: «Innanzitutto spero che sia un bella gara. E che ci sia un po’ di fascino. Perché in queste competizioni dobbiamo ritrovare quella grande gioia che ogni tanto manca. Tra le due, forse la Juventus ha qualcosina in più dell’Inter, oggi come oggi. Stavolta è una partita secca. La Juventus ha perso in campionato contro l’Inter, ma è difficile dire chi vincerà in finale. Io penso che la Juventus possa farcela». Così Carnevali su Juventus-Inter di Coppa Italia.