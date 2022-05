VIDEO – Vecino non salta solo Juventus-Inter: le ultime sul suo infortunio

Vecino è l’unico nerazzurro costretto a saltare Juventus-Inter per infortunio. Ma la sua assenza non è prevista solo in Coppa Italia. E a cinquanta giorni dalla scadenza del suo contratto fa notizia. Di seguito il servizio del collega Andrea Paventi, inviato a Roma per Sky Sport

UNICO INDISPONIBILE – L’infortunio di Matias Vecino non escluderà il centrocampista uruguayano solo dalla Finale di Coppa Italia a Roma. L’assenza di Vecino è prevista sia in Juventus-Inter sia in Cagliari-Inter di domenica. Una doppia trasferta a casa per il numero 8 dell’Inter, che potrebbe rientrare solo per l’ultima partita stagionale in Serie A (Inter-Sampdoria, ndr). E se giocasse, sarebbe l’ultima in maglia nerazzurra prima dell’addio a parametro zero il 1° luglio. Chi invece ci sarà sicuramente già contro la Juventus è Alessandro Bastoni (vedi video).

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).