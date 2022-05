VIDEO – Un solo ballottaggio per Allegri: ecco la formazione per Juventus-Inter

Allegri ha scelto con che formazione affrontare l’Inter in Finale di Coppa Italia. La pretattica dell’allenatore bianconero va tenuta in considerazione. Ma in Juventus-Inter al più può esserci una sorpresa. Di seguito il servizio del collega Francesco Cosatti, inviato a Roma per Sky Sport

PROBABILE FORMAZIONE – La conferenza stampa di Massimiliano Allegri (vedi dichiarazioni) alla vigilia di Juventus-Inter ha offerto qualche anticipazione importante. Almeno tre. Come i titolari certi. Il resto della formazione titolare della Juventus va ipotizzato. Ma i dubbi sembrano essere nulli. Allegri sorprenderà l’Inter con qualche inattesa novità? A meno di 24 ore dalla Finale di Coppa Italia, la formazione bianconera appare annunciata. Resta solo l’ultimo ballottaggio.

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).