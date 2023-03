Cardinale: «Stadio? Il Milan sia indipendente! Al momento, l’Inter credo…»

Il patron del Milan, Gerry Cardinale, si è espresso sul tema stadio, molto discusso nelle ultime ore. Il dirigente americano vuole più indipendenza per il suo club e poi fa una considerazione sull’Inter

INDIPENDENTI − Al he Business of Football Summit’ del Financial Times, Gerry Cardinale ha parlato così del tema stadio: «San Siro è stato costruito negli anni ’20. Se vogliamo riportare Milan e Serie A al massimo livello mondiale dobbiamo passare dalle infrastrutture. Insieme con l’Inter? Sono un grande sostenitore dell’essere indipendenti. Ma al momento non c’è niente che escludiamo a prescindere. Però, penso che l’Inter al momento stia pensando a quello che sarà il loro futuro e noi ci concentriamo sul nostro e quale può essere la migliore soluzione per noi». Le sue parole riprese da Sky Sport.