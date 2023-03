Porto, il bollettino medico: tre ancora out, Conceiçao ne recupera uno

Il 14 marzo ci sarà il ritorno degli ottavi di Champions League tra Inter e Porto. Al momento la rosa di Sergio Conceiçao ne ha tre fuori.

OUT – Secondo quanto riporta A Bola, quotidiano portoghese sono ancora Sergio Conceiçao dovrà fare ancora a meno di Gabriel Veron, Wenderson Galeno ed Evanilson. I tre stanno continuando i trattamenti e non saranno disponibili per il prossimo impegno del Porto. Chi invece sta recuperando è Francisco Meixedo, che ha ripreso ad allenarsi in gruppo facendo però lavoro differenziato.