Capuano: «Pinamonti ottima scelta post Scamacca. Prezzo? Dico questo»

Giovanni Capuano, ospite negli studi di Sportitalia, si è espresso sul passaggio di Pinamonti dall’Inter al Sassuolo. Le sue considerazioni anche sul prezzo di cartellino

OTTIMA SCELTA − Capuano dice la sua sull’arrivo di Pinamonti al Sassuolo: «Mi auguro per Alessio Dionisi che Andrea Pinamonti diventi l’ideale sostituto di Gianluca Scamacca. Credo sia un’ottima scelta l’ormai ex giocatore dell’Inter. Il prezzo è giusto, ossia i venti milioni di euro. È un giocatore che va seguito con interesse in questa stagione, può essere veramente il numero nove adatto per il Sassuolo».