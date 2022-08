UFFICIALE − Inizio Mondiale Qatar anticipato: arriva la decisione della Fifa

La Fifa ha deciso di anticipare l’inizio del Mondiale in Qatar nel 2022. Arrivata l’ufficialità sia sulla cerimonia d’apertura che sulla prima partita

UFFICIALE − La Fifa ha anticipato di un giorno l’inizio del Mondiale in Qatar. Anziché il 21 novembre, inizierà il 20. La prima partita sarà Qatar-Ecuador che ovviamente arriverà subito dopo la cerimonia d’apertura. Il motivo di questa anticipazione è dovuto ad una valutazione della concorrenza e delle implicazioni operative, nonché a un processo di consultazione approfondito e a un accordo con le principali parti interessate e il paese ospitante. Non cambia nulla per la sospensione dei campionati e in particolare della Serie A. Il 13 novembre ci sarà lo stop per la campagna mondiale.