Casadei, fissato summit Inter-Sassuolo! La differenza con le 2 estere − Sky

Si scalda la pista Cesare Casadei. L’Inter incontrerà nelle prossime ore il Sassuolo per sondare il terreno sul centrocampista della Primavera. Sfida due squadre straniere

TESORETTO GIOVANI − Luca Marchetti su Sky Sport fa il punto sul mercato dell’Inter: «Manca un comprimario all’Inter per sostituire Ranocchia. Skriniar l’Inter non lo vuole vendere e il PSG non si è fatto più avanti. Il discorso cassa è stato bypassato con Andrea Pinamonti. Domani il Sassuolo incontrerà nuovamente l’Inter per Casadei anche se le estere, Nizza e Chelsea offrono più soldi. All’incirca 12-15 milioni di euro. Il Sassuolo però offre all’Inter la recompra».