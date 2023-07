Capuano: «Inter, i soldi di Onana servono per tutto! Non è facile»

Capuano ha detto la sua sul mercato dell’Inter, in riferimento soprattutto alla cessione di André Onana. Non è facile fare acquisti in questa situazione.

NON FACILE − Giovanni Capuano, a Radio 24 su “Tutti Convocati”, ha parlato così dell’Inter: «I soldi che l’Inter ha ottenuto dalla cessione di André Onana sono tanti ma non sono infiniti e ti servono per tutto. Per il portiere, per l’attaccante, per il difensore e per il centrocampista. Non è facile».