Capuano: «Gol Inter da annullare!». Poi ricorda un vecchio motto

L’Inter non è andata oltre il pareggio in casa del Genoa di Gilardino con le solite polemiche arbitrali per una spinta di Bisseck prima del gol di Arnautovic. A dire la sua all’indomani del match è Capuano che su Twitter ricorda un classico motto

MOTTO SEMPRE VALIDO – L’Inter con il Genoa non è riuscita ad andare oltre il pareggio, frenando un po’ la sua corsa scudetto. A far discutere è la rete di Marko Arnautovic per una spinta di Yann Bisseck avvenuta poco prima. Giovanni Capuano sottolinea come fosse da annullare ma nello stesso tempo ricorda un vecchio motto: “Il gol di Arnautovic con il contatto precedente di Bisseck avrebbe fatto incazzare tutti. Negarlo significa essere in malafede. Per me da annullare, ma giova ricordare che mettersi ad ogni partita a fare il conto dei torti e favori (a volte reali, a volte presunti e sempre parziali) rimane sempre l’alibi dei perdenti come in passato. Una dimostrazione di debolezza”.