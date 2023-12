Graziani: «Inter, non vedo distrazioni! Lamentele Genoa giuste»

L’Inter a Genova ha frenato la sua corsa scudetto non andando oltre il pareggio. Graziani, presente negli studi di Sport Mediaset XXL, si esprime sul discusso gol di Arnautovic e tira le somme di questa prima parte di campionato: di seguito le sue dichiarazioni

CREDIBILI – L’Inter, in qualsiasi modo vada a finire Juventus-Roma, chiuderà il suo 2023 in vetta alla classifica. Ciccio Graziani tira un po’ le somme: «L’Inter è la squadra che ha reso di più, la più credibile e la più forte. A fine girone di andata inizi a tirare un po’ le somme, ma è impossibile anche sforzandosi pensandolo ad agosto credere che il Napoli potesse essere questo. L’Inter sta facendo un campionato meraviglioso. Dimarco? La società ha fatto benissimo a rinnovare il suo contratto».

NO DISTRAZIONI – Graziani si concentra poi sulla sfida pareggiata in casa del Genoa: «Vogliamo rimarcare la bravura del Genoa anche ieri sera, è stato straordinario. Il pareggio è frutto anche del modo di interpretare la partita da parte della squadra di Gilardino. L’Inter è in una fase di stanchezza e ci sono anche le feste di mezzo. Si specchia? No quest’anno non si guarda allo specchio, vedo che c’è una compattezza di gruppo, un’autostima, una forza: non vedo particolari distrazioni. Però ogni tanto un pari contro una squadra che gioca così ci può stare».

GIUSTE LAMENTELE – Graziani chiude dicendo la sua sul discusso gol dell’1-0 dell’Inter siglato da Marko Arnautovic, sul banco degli imputati una precedente spinta di Yann Bisseck ai danni di Kevin Strootman: «Gol Arnautovic? Lì bisogna capire la psicologia dell’arbitro su quel tipo di fallo, quanta intensità abbia considerato. Diciamoci la verità: a parti invertite l’Inter si sarebbe arrabbiata ed è giusto che lo faccia anche il Genoa».