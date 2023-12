Dimarco: «Inter, i sogni ti portano lontano! Ai tifosi dico una cosa»

Dimarco ha rinnovato il suo contratto con l’Inter e non riesce a nascondere tutta la sua gioia. L’esterno italiano, intervenuto a Inter TV, manda un messaggio ai tifosi e ripensa al Federico del passato: di seguito le sue dichiarazioni

FELICE – Federico Dimarco è felicissimo per il rinnovo di contratto con l’Inter: «Sono veramente contento di aver rinnovato con la mia squadra del cuore, sono contento perché è un rinnovo che ha voluto fortemente la società e fortemente io. Cosa direi al Federico che giocava nei pulcini? Gli direi di credere nei sogni perché i sogni portano lontano, aiutano a crescere e a me fortunatamente hanno aiutato a giocare nella squadra del mio cuore».

SQUADRA – Dimarco non pensa agli obiettivi personali: «In realtà sono contento per come sto facendo, sono più importanti gli obiettivi di squadra, sono contento di quello che stiamo facendo e speriamo di continuare così. Io accolgo i nuovi giocatori? Un ruolo che ho cercato sempre di avere nelle squadre in cui ho giocato, sono contento di aver accolto Marcus (Thuram, ndr), lo aspettavo da due anni perché lo conoscevo dalle giovanili».

MESSAGGIO – Dimarco chiude con un messaggio per i tifosi: «Ci sono stati tanti momenti bellissimi in questi anni passati insieme ma se devo dirne uno dico la finale di Coppa Italia dopo aver vinto con la Juventus, quando ho cantato insieme a loro. Ai tifosi dico solo che dovranno sopportarmi per ancora un po’ di anni».