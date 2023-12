Zazzaroni: «Calciomercato Inter, 2 nomi. Prestito Oaktree? Spiego»

Ivan Zazzaroni ha parlato del calciomercato dell’Inter a gennaio (e non solo) e del prestito da rimborsare ad Oaktree.

SITUAZIONE – Queste le parole di Ivan Zazzaroni sul calciomercato del club nerazzurro a gennaio (e non solo) nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «L’Inter si muove? L’Inter deve fare Buchanan. E Djaló per l’estate. Prestito Oaktree? Non lo rifinanziano. La squadra passa di mano? Come previsto, passerebbe di mano ad Oaktree che poi avrebbe interesse a venderlo, a meno che non intervenisse qualcuno con i soldini vero (un arabo o qualcosa del genere)».