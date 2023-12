Bucchioni: «Conti in rosso Inter, direi lo stesso di Marotta! Il decreto…»

Bucchioni viene interpellato sulla posizione di Marotta in relazione al tema Decreto Crescita e spiega perché non si trova d’accordo. Il giornalista, protagonista di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, allontana le accuse di un radioascoltatore sullo scenario fallimento per l’Inter

OPPOSTO A MAROTTA – Il punto di vista di Enzo Bucchioni sul tema è opposto a quello dell’Amministratore Delegato Sport nerazzurro: «Ho rispetto assoluto di Beppe Marotta, che è uno dei più grandi dirigenti degli ultimi vent’anni. E gli va riconosciuto. Ma è chiaro che Marotta tiri l’acqua al suo mulino (ride, ndr). Io direi le stesse cose che ha detto lui sul Decreto Crescita. Perché l’Inter è in difficoltà a livello gestionale. E deve restituire un’ingente cifra di denaro a un fondo che gliel’ha prestata. Ogni anno Marotta con bravura e grande maestria deve fare plusvalenze per allestire una grande squadra come l’Inter, che è arrivata in Finale di Champions League e probabilmente vincerà lo Scudetto. Grandi meriti di Marotta in questo. Ma come fa queste operazioni di mercato? Va all’estero, come nel caso di Yann Bisseck e non solo. E quando acquista in Italia, come ad esempio Davide Frattesi, spende molto. Per questo sfrutta il Decreto Crescita e ha dei vantaggi…». Questo il pensiero di Bucchioni, che va contro quello del preoccupato Marotta.

Decreto Crescita: Bucchioni non ha l’Inter nel mirino

POLEMICA DECRETO CRESCITA – Bucchioni attacca tutto il sistema partendo dalla posizione di Marotta: «Ma a fronte di 6 miliardi di debiti, 150 milioni cosa sono per il calcio italiano? Quali sono i benenfici? Si chiedeva di mantenerlo per altri sei mesi solo per il calciomercato invernale, ma con 25 milioni – in proiezione – che tipo di vantaggi può dare a tutto il cacio italiano? Il calcio italiano ha bisogno di altre riforme, che riguardano anche il settore giovanile, non di altri soldi a fondo perduto senza che ti ristrutturi nel frattempo! Certe cifre sono minime in un mondo come quello del calcio. Chi parla a favore del Decreto Crescita lo fa per interesse personale e non del sistema…».

ALTRO CHE FALLIMENTO – Infine, Bucchioni risponde anche a chi gli chiede un parere sulla delicata situazione economico-finanziaria dell’Inter: «I conti sono in rosso ma si conosce la situazione. C’è un debito di Steven Zhang che, se non lo restituisce, perderà l’Inter in favore del fondo Oaktree, ma non si può parlare di fallimento per l’Inter. Gli allarmismi non servono». Così Bucchioni sull’argomento sollevato in modo molto polemico da un radioascoltare non interista.