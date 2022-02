Capello: «Derby importante per entrambe. Inter ben strutturata»

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato del derby di sabato tra Inter e Milan, sottolineando i punti deboli e di forza delle due squadre.

SFIDA DI CARTELLO – Fabio Capello ha analizzato in questo modo Inter-Milan di sabato sera: «Il derby è importante per entrambe. L’Inter potrebbe allungare le distanze sul Milan in caso di vittoria. I rossoneri hanno sempre vissuto in difesa su Tomori e Kjaer. La speranza è che Kalulu possa supportare in maniera importante i problemi difensivi. I nerazzurri sono invece strutturati e si stanno muovendo bene anche per il futuro. Il Napoli resta però sempre la squadra più pericolosa».