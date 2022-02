Kessié pronto per il derby, Tomori forse. In due verso l’assenza – Sky

Manuele Baiocchini – in collegamento per Sky Sport da Milanello – ha rilanciato gli ultimi aggiornamenti in vista del derby Inter-Milan di sabato sera. Focus soprattutto su Kessié, Rebic, Ibrahimovic e Tomori.

SCELTE PER IL DERBY – Questi gli ultimi aggiornamenti in casa rossonera in vista di Inter-Milan: «Ci sono un paio di notizie buone: Kessié sta bene, si è allenato al 100% ed è pronto per il derby di sabato. Pioli sta pensando di lanciarlo come trequartista. Tomori è partito in gruppo nell’allenamento del mattino e spera in un recupero lampo. Rebic ha fatto personalizzato oggi in campo ed è in dubbio, così come Ibrahimovic che non è sceso nemmeno in campo. Ad oggi Giroud sembra essere il possibile titolare per la sfida di sabato».