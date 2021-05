MALE IL VAR − Aurelio Capaldi ritiene che sull’utilizzo del VAR c’è stata una grande confusione in Juventus-Inter . Il suo pensiero: «Il VAR dovrebbe essere chiamato in causa di errore evidente, questo dice il protocollo. Quando non si applica con queste premesse, allora si crea confusione. L’arbitro Gianpaolo Calvarese ? Ha sbagliato veramente tutto in Juventus-Inter. Poi si parla dell’episodio di Juan Guillermo Cuadrado perché è stato decisivo».

