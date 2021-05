Graziani: «Rigore Cuadrado? Che il VAR non sia intervenuto uno scandalo!»

Graziani se la prende con Irrati, VAR di Juventus-Inter, ancor più che con l’arbitro centrale Calvarese. L’ex attaccante, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, parla del rigore regalato a Cuadrado sabato e della situazione di Conte.

CHE ERRORE! – Su Juventus-Inter, per Francesco Graziani, ci sono responsabilità anche di Massimiliano Irrati per la farsa di Juan Guillermo Cuadrado: «L’arbitro, sbagliando, ha visto calcio di rigore. Siccome c’è un chiaro errore dell’arbitro è il VAR che deve richiamare Gianpaolo Calvarese e dirglielo. Il fatto che non gliel’abbia detto è uno scandalo. La cultura sportiva ce l’abbiamo sotto le scarpe, perché arbitrare in questi periodi con certe velocità è difficilissimo. Perché abbiamo messo il VAR? Perché, siccome a velocità normale può esserci l’errore dell’arbitro, il VAR deve intervenire e mettere a posto le cose. La mancata reazione di Antonio Conte? Quel Conte lì a me non mi è piaciuto per niente. Perché? Quella non è una partita, è LA partita per la rivalità sportiva. Volevo vedere il Conte di sempre, ma l’ho visto dimesso. Cosa vuol dire che aveva già vinto il campionato?»