CORRIERE DELLO SPORT

Juventus o Napoli: Allegri, deciditi. Il terremoto delle panchine: per Max c’è anche il Real Madrid se Zidane saluta. La volata per la Champions League cambia i giochi: adesso rischia Pioli. Da Gattuso a De Zerbi e Juric, in atto un rimescolamento che potrebbe coinvolgere persino Conte. Sarri e Spalletti restano ancora in attesa.

TUTTOSPORT

Inter: Oaktree, Conte ter e giovani. Intesa vicina col fondo. Il piano: svecchiare le seconde linee. C’è Dimarco.