Canuti: «Inter, rammarico Perisic: non c’è il sostituto! Derby? Un auspicio»

L’Inter e il Milan si sfideranno sabato alle ore 18.00 a San Siro nel derby valevole per la quinta giornata di Serie A (vedi articolo). Nazzareno Canuti, doppio ex della sfida, esprime un desiderio relativa al big match e anche un rammarico legato a Perisic. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva

SENZA TROPPI PENSIERI – Inter e Milan sono pronte a dar vita al primo derby della stagione. Secondo Nazzareno Canuti, l’aspetto principale non dovrebbe essere il risultato: «A veder le cose nessuno vuole essere favorito, ritengo che sono sempre partite particolari i derby. Non c’è bisogno di dirlo ai giocatori perché è una cosa normale. La cosa principale è che siamo alla quinta giornata, il risultato non pregiudica e non fa fare niente né di bello né di brutto, quindi spero che sia una partita che venga giocata senza il pensiero di poterla perdere. Poi in caso c’è tutto il tempo per rimettersi in corsa. Turnover in vista della Champions League? Penso e sono sicuro che gli allenatori siano all’altezza, conoscono i propri giocatori. Poi se alla quinta di campionato si parla di giocatori stanchi meglio stare a casa».

QUESTIONE DI FISICO – L’Inter dovrà fare a meno di Romelu Lukaku, infortunato. Canuti prova a capire: «L’infortunio di Lukaku? Questo campionato è molto anomalo per la sosta Mondiale, dipende molto dalla preparazione che hanno fatto le varie squadre. Squadre così hanno fatto secondo me preparazioni particolari, può essere che con questa cosa qui qualcuno soffre e quindi ci sono infortuni. Lukaku già è un omone sostanzioso, ci mette un po’ ad entrare in forma e poi magari per questo tipo di infortuni uno come Lukaku ci mette un mese per recuperare, un altro magari 15 giorni: dipende molto dal fisico».

MERCATO E RAMMARICO – Poi una parentesi sul mercato dell’Inter con un grande rammarico: «Diciamo che è riuscita a non dar via Skriniar anche se mi sembra che la difesa debba mettersi un po’ a posto perché quando sbagli contro la Cremonese va bene ma con altre squadre paghi. Il mio rammarico è che non abbiamo più Perisic nell’Inter. Perisic spaccava, faceva saltare il banco. Invece adesso per esempio l’Inter non ha trovato un giocatore così, non c’è il sostituto di uno come Perisic. Di Maria lo avrei voluto all’Inter, lo avrei rubato volentieri alla Juventus solo che se fosse arrivato in nerazzurro avrebbero detto che ha tanti anni (ride, ndr)».

AUSPICIO – Canuti chiude con una speranza: «Se Milan-Inter è più una partita di duelli o di episodi? Io direi a metà perché il derby è una partita che solitamente vince chi fa meno errori. Scontro Theo-Dumfries? Sarà ancora duello, sono giocatori testardi da quel lato però devono anche essere abbastanza furbi perché non trovi sempre lo stesso arbitro. Bisogna stare attenti. Speriamo di vedere una bella partita perché nessuno ha il problema del risultato dato che hai tutto il tempo per recuperare se perdi mentre se vinci non decidi il campionato».