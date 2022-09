Precedenti Milan-Inter: comandano i nerazzurri! Uno 0-3 da ricordare

Milan-Inter domani alle 18 sarà il piatto forte del sabato in Serie A, aumentando la storia dei precedenti fra le due squadre. Che non si sono giocati solo in Italia e in campionato.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Milan-Inter numero 217, 108 dei quali giocati in ‘trasferta’ (109 con quello di domani). A comandare sono i nerazzurri, avanti nel totale per ben 79 a 70, con 67 pareggi, frutto di un totale di 290 gol segnati e 280 subiti. Guardando la sola Serie A (contando anche la prima sfida del 3 aprile 1927 giocata dai nerazzurri in ‘casa’), i nerazzurri si sono aggiudicati 70 incontri. Da ricordare, parlando di stracittadine in ‘trasferta’ in campionato, quello decisivo per lo scudetto nella stagione 2020-2021, con la vittoria per 0-3 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e la rete di Romelu Lukaku.

ALTRE COMPETIZIONI – I derby tra Milan e Inter si sono giocati non soltanto in Serie A, ma anche in Coppa Italia e Champions League. Proprio in Europa i ricordi sono amari, specialmente nella stagione 2002-2003, quando i nerazzurri vennero eliminati con due pareggi nello stesso stadio, a causa della regola (ora abolita) dei gol in trasferta. Altri due poi gli scontri europei, vinti entrambi questa volta però dai rossoneri. Diversa la situazione in Coppa Italia, con nove vittorie totali per i nerazzurri tra cui il 3-0 netto della semifinale di ritorno dello scorso anno e quello della stagione precedente ai quarti, deciso da una punizione in pieno recupero di Christian Eriksen.