Paparesta: «Mercato Inter? Lukaku stella ma vero colpo uno! Pari Derby»

Gianluca Paparesta, ospite negli studi di Sportitalia, si è concentrato sul mercato dell’Inter giudicandolo positivamente. Lukaku grande operazione ma vero è un altro a detta sua. Poi una previsione per il Derby

PRONOSTICO − Paparesta non si sbilancia su Milan-Inter: «Il Derby Credo che sia una partita strana, siamo ancora all’inizio. Difficile lettura. Visto l’andamento di queste prime partite probabilmente ci potrà essere un pareggio che non allontanerà nessuna delle due squadre e che permetterà ad entrambe di proseguire al meglio questo campionato molto avvincente ed equilibrato».

PAGELLA − Così Paparesta commenta il mercato nerazzurro: «Il mercato dell’Inter ha come stella il ritorno di Lukaku. Pensare un giocatore che è stato venduto per oltre 100 milioni e farlo ritornare in prestito è un’operazione veramente importante. L’Inter è riuscita anche a trattenere Skriniar che sembrava vicino al PSG. Colpo di mercato a mio giudizio visto anche il possibile rinnovo. Sicuramente operazione importante».