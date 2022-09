Pedullà: «Mercato Inter da 7,5 ma due cose non possono più accadere»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, ha parlato del mercato dell’Inter dandogli anche un voto piuttosto positivo ma nel completare la sua pagella si scaglia contro la proprietà

GIUDIZIO − Pedullà da un voto al mercato nerazzurro e tuona ancora contro la proprietà: «Il mercato dell’Inter è da 7,5: ha preso Lukaku, ha preso Asllani e Mkhitaryan. Anche se ci sono due grandi rimpianti come Bremer e Dybala. Ma non può permettersi di arrivare al 26 agosto ancora con le chiacchiere su Skriniar e al 1 settembre con il dubbio se prendere o meno un difensore. L’Inter ha bisogno di una serenità diversa. Zhang deve decidere cosa fare, non c’è altra strada».